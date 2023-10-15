Фелиш — о «Барселоне»: Я счастлив там, где нахожусь

Португальский нападающий Жоау Фелиш, который нынешний сезон проводит в аренде в «Барселоне», высказался о своей игре в каталонском клубе.

Форвард отметил, что счастлив там, где находится, и чувствует себя уверенно.

«Самое сложное — поддерживать хороший игровой уровень, что мне не удавалось делать в последние сезоны в «Атлетико». Но я работаю каждый день и всегда стараюсь совершенствоваться», - цитирует Фелиша Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что в руководстве «сине-гранатовых» довольны португальцем и любыми способами хотят заключить с ним полноценный контракт.

Фелиш принадлежит «Атлетико».