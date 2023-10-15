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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании оценили шансы Левандовски и де Йонга восстановиться до матча с «Реалом»

15 Октября 2023 • 21:10 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

«Барселона» может провести ключевой матч против мадридского «Реала» без двух важнейших игроков.

Роберт Левандовски получил повреждение в матче Лиги чемпионов против «Порту», а Френки де Йонг выбыл ещё раньше – в сентябрьской встрече с «Сельтой». По обновлённым данным Sport, оба футболиста с вероятностью 90-95% пропустят матчи против «Атлетика», «Шахтёра» и мадридского «Реала», которые пройдут 22, 25 и 28 октября соответственно.

В активе Левандовски шесть забитых мячей и четыре результативные передачи в десяти играх за «Барселону» в текущем сезоне. Френки де Йонг провёл семь матчей, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Шахтёр Донецк Атлетик Бильбао Роберт Левандовски Френки де Йонг
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