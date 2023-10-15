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Кроос и Модрич – когда-то неразлучный дуэт, а теперь соперники

15 Октября 2023 • 19:08 Комментировать (1)

В то время как Тони Кроос ушёл из сборной, чтобы спокойно завершить карьеру в Мадриде, хорват Лука Модрич, недоволен своей ролью запасного, оставаясь незаменимым для своей сборной. «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о мадридском дуэте.

Кроос и Модрич, Модрич и Кроос

Хорват с немцем вместе защищают и создают в центре поля на протяжении девяти лет. Благодаря их опыту, стажу и видению игры «Реал» выиграл четыре трофея Лиги чемпионов.

Однако с сезона-2023/24 ситуация в корне изменилась для обоих. Будучи бесспорными основными игроками «сливочных», оба сели в запас. Карло Анчелотти сделал ставку на молодого Джуда Беллингема при игре по схеме 4-4-2 с ромбом.

Изменения коснулись структуры так, что Модрич и Кроос вместе встречались в стартовом составе только один раз – в дерби против «Атлетико», что совпало с единственным поражением в текущем сезоне (1:3). Ни до этого матча, ни после наши герои не выходили на поле вместе в стартовом составе.

Модрич оказался за бортом

С Камавингой в центре обороны в игре против «Жироны» (3:0) Анчелотти, видимо, определился с четырьмя игроками в полузащите: Тчуамени, Вальверде, Кроос и Беллингем. Этот квартет был выбран два раза: против «Реал Сосьедад» (2:1) и «Жироны». Больше всего от таких изменений пострадал Лука Модрич, недовольный своей ролью запасного. В нынешнем сезоне хорват отыграл только 285 минут в Примере и не выходил на поле в Лиге в двух играх. А в старте Модрич выходил только в четырёх матчах.

«Для меня это новая ситуация. Это правда, что я больше не играю так, как раньше, и не так много, как хотелось бы. Я всегда хочу играть, мне не нужен отдых. Когда я играю, я чувствую себя хорошо и лучше готовлюсь к матчам», – заявил хорват во время перерыва в сборной, где даже намекнул, что может объявить об уходе из команды в январе, если его ситуация не улучшится. Следующим испытанием для Модрича станет чемпионат Европы 2024 года. Футболист жизненно необходим национальной команде. В матче против Турции (0:1) в отборе на Евро - 2024 хорват провёл все 100 минут и против Уэльса снова будет в старте, если в последний момент не травмируется.

Вывод

Кроос моложе Модрича на пять лет: хорвату 38. Немец ушёл из сборной после Евро - 2020, объяснив это тем, что хочет сосредоточить свои последние годы в футболе на «Реале». «Я здесь уже давно, и важно заботиться о своём теле каждый день. Остальное придёт, потому что качество владения мячом не теряется так быстро. Я чувствую себя хорошо и отдыхаю больше, чем обычно», – написал Кроос в социальных сетях в 2021 году.

33-летний немец пребывает в хорошей форме, что отражается на его показателях. На его счету 1 гол и две результативные передачи, он отыграл 539 минут во всех турнирах, не пропустив ни одного матча.

Контракты у обоих героев заканчивается летом 2024 года. Если можно поверить, что Кроос продлил соглашение, то уход Модрича в Саудовскую Аравию вполне реален. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич Лига Чемпионов Тони Кроос евро-2024 Эдуардо Камавинга
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Октября 2023 в 19:18
ай нада луку отпустить к нам в лигу 🐪🐫🐪 а тони пущай ышо папылит в реале.. адназначна.. )))
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