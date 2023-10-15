​Лунин: «Я думал об уходе из «Реала», Анчелотти сказал мне продолжать работать»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин дал ещё один комментарий по поводу своей ситуации в мадридском клубе.

«В конце сезона я думал о возможном уходе из «Реала». Это нормально, когда ты не играешь. Но «Реал» был моей мечтой с детства, и уйти очень сложно – не хочется этого делать. Ты хочешь работать и работать, чтобы играть.

С Анчелотти отношения остались прежними – тренер сказал, чтобы я продолжал работать», - сказал Лунин El Chiringuito.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провёл за «Реал» два матча в чемпионате Испании. В них украинский голкипер пропустил один гол.

​Лунин высказался о своей ситуации в «Реале»