​Лунин высказался о своей ситуации в «Реале»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин дал комментарий по поводу своего положения в мадридской команде.

«Я делаю то, что должен, а решение в конечном итоге принимает Анчелотти. Мы с Кепой конкурируем и одинаково работаем. Посмотрим, сезон длинный. Мы конкурируем только на поле, в остальном у нас идеальные отношения.

Кепа пришёл как новый вратарь, как в своё время приходил я. Нужно всегда быть командой», - сказал Лунин El Chiringuito.

Напомним, что летом «Реал» арендовал Кепу у «Челси» после серьёзной травмы Тибо Куртуа.

После девяти туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.