​Украинский вратарь Лунин: «На тренировках Беллингем мне не забивает»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин сказал несколько слов о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

Напомним, что в десяти матчах после летнего перехода в «Реал» Беллингем записал на свой счёт 10 голов и три голевых паса на партнёров.

«Он инопланетянин. Перейти в лучший клуб мира в 20 лет и сразу же забивать, отдавать голевые передачи, делать результат – это что-то не от мира сего.

На тренировках Беллингем мне не забивает, я отбиваю его удары. Похоже, Джуд не забивает только на тренировках. Во время официальных игр вратари не могут справляться», - сказал Лунин El Chiringuito.