«Барселона» приняла решение по Серхи Роберто

Защитник Серхи Роберто проводит последний сезон в «Барселоне» - контракт с ним не будет продлён. Об этом BTV Esports рассказал журналист Тони Хуанмарти.

По данным журналиста, «Барселона» хочет двигаться дальше и не планирует сохранять Серхи Роберто в команде.

Скорее всего, Роберто продолжит карьеру в МЛС или в лиге Саудовской Аравии.

Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны», в феврале ему исполнится 32 года. За первую команду «сине-гранатовых» Роберто провёл 355 официальных матчей, в которых забил 17 голов и отдал 40 результативных передач на партнёров.