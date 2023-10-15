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«Барселона» приняла решение по Серхи Роберто

15 Октября 2023 • 18:16 Комментировать

Защитник Серхи Роберто проводит последний сезон в «Барселоне» - контракт с ним не будет продлён. Об этом BTV Esports рассказал журналист Тони Хуанмарти.

По данным журналиста, «Барселона» хочет двигаться дальше и не планирует сохранять Серхи Роберто в команде.

Скорее всего, Роберто продолжит карьеру в МЛС или в лиге Саудовской Аравии.

Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны», в феврале ему исполнится 32 года. За первую команду «сине-гранатовых» Роберто провёл 355 официальных матчей, в которых забил 17 голов и отдал 40 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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