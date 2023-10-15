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Родриго: «Мне не нравится играть «девятку», но в клубе я должен это делать»

15 Октября 2023 • 15:15 Комментировать
Уругвай
...
Бразилия
18.10 03:00

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго, являющийся профильным вингером, признался, что ему не нравится играть «девятку».

«Я всегда давал понять, что мне легко играть на флангах, но мне не нравится играть «девятку», однако в клубе я должен это делать. Важно уметь выполнять все функции, так как это увеличивает шанс не быть заменённым», — цитирует Родриго AS.

В текущем сезоне 22-летний Родриго провёл за «Реал» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В среду, 18 октября, Родриго в составе сборной Бразилии сыграет с Уругваем. Начало этой встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.  

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