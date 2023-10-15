​Игрок «Барселоны»: Беллингем раздражает

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен сказал несколько слов о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме. Англичанин забил 10 голов и отдал три голевых паса в 10 матчах после трансфера в мадридский клуб.

«Раздражает, когда сидишь и смотришь на результаты, а там он опять забил в последнем матче… Я уже не знаю, в скольких играх [так было]», - сказал Кристенсен с улыбкой.

«Беллингем взял Ла Лигу штурмом. Нужно это признать. У них [у «Реала»] есть действительно хороший футболист», - сказал Кристенсен датскому TV 2 Sport.

Отметим, что 28 октября «Барселона» и «Реал» пересекутся в чемпионате Испании.