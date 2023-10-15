В «Барселоне» решили, как поступят с Фелишем

В каталонской «Барселоне» довольны игрой португальского форварда Жоау Фелиша, арендованного у мадридского «Атлетико» до конца сезона.

По сообщениям Diario Sport, «сине-гранатовые» хотят сохранить игрока после завершения срока аренды. В настоящий момент каталонцы и агент португальца Жорже Мендеш раздумывают над тем, как закрыть сделку. Не исключено, что стороны пролонгируют аренду с последующим правом выкупа.

Срок действующего контракта Жоау с «матрасниками» рассчитан до середины 2029 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фелиш провел шесть поединков, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.