«Вильярреал» готов продать своего таланта за 40 миллионов евро

20-летний атакующий полузащитник Йереми Пино может покинуть свой нынешний клуб - «Вильярреал» - в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, «жёлтая субмарина» может расстаться с талантливым игроком за 40 миллионов евро. Срок трудового соглашения Йереми с испанским клубом истекает в конце июня 2027 года.

Среди претендентов на Пино называются мадридский «Атлетико», туринский «Ювентус» и бирмингемская «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел шесть матчей, в которых получил четыре желтые карточки.