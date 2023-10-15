Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» готов продать своего таланта за 40 миллионов евро

15 Октября 2023 • 11:22 Комментировать

20-летний атакующий полузащитник Йереми Пино может покинуть свой нынешний клуб - «Вильярреал» - в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, «жёлтая субмарина» может расстаться с талантливым игроком за 40 миллионов евро. Срок трудового соглашения Йереми с испанским клубом истекает в конце июня 2027 года.

Среди претендентов на Пино называются мадридский «Атлетико», туринский «Ювентус» и бирмингемская «Астон Вилла».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел шесть матчей, в которых получил четыре желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Йереми Пино трансферы футбола - зима 2024
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
12:41 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» решили, как поступят с Фелишем
12:02 · Испания. Ла Лига
Симон — о камерах в раздевалках: «Однажды они залезут в ванную, чтобы посмотреть, что я делаю в ней»
11:22 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» готов продать своего таланта за 40 миллионов евро
10:49 · Испания. Ла Лига
Стоичков резко высказался о ван Гале
09:41 · Испания. Ла Лига
Витсель: «Азар — мой брат, он сделал фантастическую карьеру»
02:40 · Испания. Ла Лига
​Кевин-Принс Боатенг: «Месси забивал 98 из 100 ударов тер Штегену на тренировке»
14 Октября
22:33 · Англия. Премьер-лига
​Эдегор оценил свой период в «Реале»
21:58 · Испания. Ла Лига
​Де Хеа может оказаться в клубе Ла Лиги слухи
20:36 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» может купить игрока с ценником в 100 млн евро слухи
17:48 · Испания. Ла Лига
​Назван игровой номер Эндрика в «Реале»
17:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» обгоняет «Барселону» почти на 150 млн евро в рейтинге самых дорогих составов Ла Лиги
16:41 · Испания. Ла Лига
​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу
15:58 · Испания. Ла Лига
Винисиус ответил на вопрос о «Золотом мяче» 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Названо важное условие трансфера Санчо в «Барселону»
13:39 · Испания. Ла Лига
Винисиус: В раздевалке для меня важнее слушать Крооса и Модрича, чем для них — меня
Все новости
Рекомендуем