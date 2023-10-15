Стоичков резко высказался о ван Гале

Экс-нападающий национальной сборной Болгарии и каталонской «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о нидерландском футбольном тренере Луи ван Гале.

«Луи ван Галь? Мне не хочется произносить его имя. Да, он профессионал своего дела, но как человек он мне не нравится. Не встречал никого, кто был бы похож на него. Не хочу быть таким, как ван Галь. Он никто для меня. Это лжец, о котором я больше никогда не хочу говорить», - цитирует Стоичкова издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Христо выступал под руководством ван Галя в «Барселоне» в 1997 году.