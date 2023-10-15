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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витсель: «Азар — мой брат, он сделал фантастическую карьеру»

15 Октября 2023 • 09:41 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
21.10 22:00

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался о решении своего бывшего партнёра по сборной Бельгии Эдена Азара завершить игровую карьеру.

Напомним, 32-летний Азар объявил об уходе из футбола 10 октября. Последним клубом в карьере вингера стал мадридский «Реал». Ранее он также выступал за «Челси» и «Лилль».

«Эден — мой брат. На мой взгляд, он сделал фантастическую карьеру. Я думаю, он принял это решение, потому что последние два года карьеры дорого обошлись ему. Когда игрок получает серьёзную травму, он чувствует себя тяжело с моральной точки зрения», — цитирует Витселя AS.

В прошлом сезоне Азар провёл за «Реал» лишь 10 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Отметим, что бельгиец является чемпионом Англии, Испании и Франции, а также победителем Лиги Европы и Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эден Азар Аксель Витсель
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