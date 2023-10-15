​Кевин-Принс Боатенг: «Месси забивал 98 из 100 ударов тер Штегену на тренировке»

Выступавший за «Барселону» в прошлом Кевин-Принс Боатенг рассказал о потрясающей точности Лионеля Месси - по его словам, аргентинец во время тренировок забивал практически все свои удары в ворота Марк-Андре тер Штегена.

- Он никогда не ошибался. Забивал 98 ударов из ста. Если не забивал, то значит, в тот момент плохо чувствовал себя, была температура или что-то в этом духе. Или тер Штеген каким-то невероятным образом отражал удары, - цитирует слова Боатенга итальянское новостное агентство ITASportPress.

Лионель Месси выступал в составе каталонской «Барселоны» с 2004 по 2021 год.