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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Де Хеа может оказаться в клубе Ла Лиги слухи

14 Октября 2023 • 21:58 Комментировать

Голкипер Давид де Хеа уже несколько месяцев пребывает в статусе свободного агента. Летом испанец покинул «Манчестер Юнайтед», и с того момента футболист не имеет клубной прописки.

Как сообщает TodoFichajes, 32-летний де Хеа находится на радаре «Валенсии». «Летучие мыши» могут подписать этого футболиста в случае ухода Георгия Мамардашвили, которым продолжает интересоваться «Бавария». Мюнхенцы ищут долгосрочную замену для Мануэля Нойера.  

Напомним, что Давид де Хеа ушёл из «Манчестер Юнайтед» после двенадцати сезонов в клубе. Минувшим летом же «красные дьяволы» решили сделать ставку на Андре Онана.

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Валенсия Давид Де Хеа трансферы футбола - зима 2024
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