Голкипер Давид де Хеа уже несколько месяцев пребывает в статусе свободного агента. Летом испанец покинул «Манчестер Юнайтед», и с того момента футболист не имеет клубной прописки.

Как сообщает TodoFichajes, 32-летний де Хеа находится на радаре «Валенсии». «Летучие мыши» могут подписать этого футболиста в случае ухода Георгия Мамардашвили, которым продолжает интересоваться «Бавария». Мюнхенцы ищут долгосрочную замену для Мануэля Нойера.

Напомним, что Давид де Хеа ушёл из «Манчестер Юнайтед» после двенадцати сезонов в клубе. Минувшим летом же «красные дьяволы» решили сделать ставку на Андре Онана.