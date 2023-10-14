​Назван игровой номер Эндрика в «Реале»

Нападающий Эндрик проводит невыразительный сезон в «Палмейрасе». Тем не менее, планы «Реала» по форварду не изменились – следующим летом бразилец переедет в Мадрид. Его контракт начнёт действовать в день 18-летия (21 июля). Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

В «Реале» Эндрик возьмёт номер 9. После отъезда в Саудовскую Аравию Карима Бензема этот номер в мадридском клубе остаётся свободным.

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка из 27 возможных.