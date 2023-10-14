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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Назван игровой номер Эндрика в «Реале»

14 Октября 2023 • 17:48 Комментировать

Нападающий Эндрик проводит невыразительный сезон в «Палмейрасе». Тем не менее, планы «Реала» по форварду не изменились – следующим летом бразилец переедет в Мадрид. Его контракт начнёт действовать в день 18-летия (21 июля). Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

В «Реале» Эндрик возьмёт номер 9. После отъезда в Саудовскую Аравию Карима Бензема этот номер в мадридском клубе остаётся свободным.

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка из 27 возможных.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик трансферы футбола - лето 2024
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