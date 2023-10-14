​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу

Скандальный испанский тренер Хорхе Вильда, выигравший с женской испанской сборной чемпионат мира и потом уволенный из-за скандала с «поцелуями», нашел себе новую работу. Причем недалеко - на другом Гибралтарского пролива, в Марокко.

Теперь он будет тренировать женскую сборную этой страны, так что стоит ожидать резкого роста результатов именно этой команды. Контракт подписан сроком на четыре года, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Он займет место Рейнальда Педроса - бывшего игрока французского «Нанта» времен противостояния с московским «Спартаком» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1995/1996.