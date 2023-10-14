Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу

14 Октября 2023 • 16:41 Комментировать

Скандальный испанский тренер Хорхе Вильда, выигравший с женской испанской сборной чемпионат мира и потом уволенный из-за скандала с «поцелуями», нашел себе новую работу. Причем недалеко - на другом Гибралтарского пролива, в Марокко.

Теперь он будет тренировать женскую сборную этой страны, так что стоит ожидать резкого роста результатов именно этой команды. Контракт подписан сроком на четыре года, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Он займет место Рейнальда Педроса - бывшего игрока французского «Нанта» времен противостояния с московским «Спартаком» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1995/1996.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Хорхе Вильда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
17:48 · Испания. Ла Лига
​Назван игровой номер Эндрика в «Реале»
17:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» обгоняет «Барселону» почти на 150 млн евро в рейтинге самых дорогих составов Ла Лиги
16:41 · Испания. Ла Лига
​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу
15:58 · Испания. Ла Лига
Винисиус ответил на вопрос о «Золотом мяче»
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Названо важное условие трансфера Санчо в «Барселону»
13:39 · Испания. Ла Лига
Винисиус: В раздевалке для меня важнее слушать Крооса и Модрича, чем для них — меня
13:29 · Испания. Ла Лига
Модрич ведёт переговоры с клубом из Саудовской Аравии слухи
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Реал» решил отказаться от Мбаппе и Холанна – на прицеле новые топ-форварды 1 слухи
13:01 · Испания. Ла Лига
Топ-3 самых дорогих игроков «Барселоны»
12:56 · Испания. Ла Лига
Модрич принял решение о будущем в «Реале»
12:35 · Германия. Бундеслига
«Барселона» продолжает активно следить за Симонсом
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в защитнике «Челси»
12:14 · Италия. Серия А
«Милан» хочет приобрести Хуана Миранду в 2024 году
11:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Бензема многому меня научил»
11:41 · Испания. Ла Лига
Романо – о Кроосе в «Манчестер Сити»: «Не могу подтвердить эти слухи»
Все новости
Рекомендуем