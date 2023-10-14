Винисиус ответил на вопрос о «Золотом мяче»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий по поводу «Золотого мяча». По словам бразильца, он надеется в какой-то момент выиграть эту награду.

«Я надеюсь на это, но приоритетом является команда», - сказал Винисиус, чьи слова приводит L’Equipe.

«Если я забью 60 голов, но мы ничего не выиграем, то как я могу выиграть «Золотой мяч»? – вопрошает бразилец.

Винисиус привёл в пример Карима Бензема. По словам бразильца, француз долгие годы помогал Криштиану Роналду на поле, а затем и сам смог выиграть «Золотой мяч».

Отметим, что в 2023 году фаворитом на получение «Золотого мяча» считается Лионель Месси.

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