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Винисиус ответил на вопрос о «Золотом мяче»

14 Октября 2023 • 15:58 Комментировать

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий по поводу «Золотого мяча». По словам бразильца, он надеется в какой-то момент выиграть эту награду.

«Я надеюсь на это, но приоритетом является команда», - сказал Винисиус, чьи слова приводит L’Equipe.

«Если я забью 60 голов, но мы ничего не выиграем, то как я могу выиграть «Золотой мяч»? – вопрошает бразилец.

Винисиус привёл в пример Карима Бензема. По словам бразильца, француз долгие годы помогал Криштиану Роналду на поле, а затем и сам смог выиграть «Золотой мяч».

Отметим, что в 2023 году фаворитом на получение «Золотого мяча» считается Лионель Месси.

​Винисиус рассказал, за какой клуб будет играть

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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