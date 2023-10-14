Звездный хорватский ветеран Лука Модрич, который лишился места в стартовом составе мадридского «Реала», может последовать примеру других европейских звезд и переехать в чемпионат Саудовской Аравии.

Как стало известно журналистам Todofichajes, представители одного из клубов уже встретились с опытным игроком и обсудили с ним возможное сотрудничество.

Также у Луки есть вариант в МЛС, где в нем заинтересован «Интер Майами». Однако до переговоров между сторонами дело пока не дошло.

Действующий трудовой договор Модрича с «Реалом» истекает летом следующего года.

Модрич принял решение о будущем в «Реале»