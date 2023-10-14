Топ-3 самых дорогих игроков «Барселоны»

В списке самых дорогих футболистов «Барселоны» оказались три игрока центра поля.

Совсем недавно известный интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость некоторых футболистов Ла Лиги. Согласно новым сведениям, самым дорогим игроком «Барселоны» остался полузащитник Педри, цена которого составляет 100 миллионов евро. Вторую строчку сохранил за собой 19-летний хавбек Гави (90 млн евро), а вот на третьей позиции произошли изменения. Место Рональда Араухо (70) занял полузащитник Френки де Йонг, трансферная стоимость которого поднялась сразу на 15 миллионов евро и теперь составляет 90 миллионов евро, как и у Гави.

После девяти туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на одно очко от «Жироны» и на три — от «Реала».