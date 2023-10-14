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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич принял решение о будущем в «Реале»

14 Октября 2023 • 12:56 Комментировать

37-летний хорватский полузащитник Лука Модрид недоволен свои положением в мадридском «Реал» и в ближайшее время обсудит будущее с руководством «королевского» клуба.

По сообщениям журналистов Relevo, хавбек хочет попросить боссов команды продать его в январское трансферное окно. У Модрича есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и США. В частности, интерес к хорвату проявлял «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Реалом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущем сезоне чемпионата Испании Лука провел семь поединков без голевых действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - зима 2024
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