Модрич принял решение о будущем в «Реале»

37-летний хорватский полузащитник Лука Модрид недоволен свои положением в мадридском «Реал» и в ближайшее время обсудит будущее с руководством «королевского» клуба.

По сообщениям журналистов Relevo, хавбек хочет попросить боссов команды продать его в январское трансферное окно. У Модрича есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и США. В частности, интерес к хорвату проявлял «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Реалом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущем сезоне чемпионата Испании Лука провел семь поединков без голевых действий.