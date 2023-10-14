«Барселона» определилась, какие позиции хочет усилить следующим летом

Каталонская «Барселона» определилась с планами на следующее лето. По информации от журналиста Габриэля Санса, «сине-гранатовые» хотят купить двух крайних защитников, вингера и опорного полузащитника.

Источник сообщает, что главный тренер Хави Эрнандес уже одобрил позиции, которые требуют усиления. В число полноценных трансферов может войти защитник Жоау Канселу, который в данный момент выступает за «Барселону» на правах аренды из «Манчестер Сити». Если португалец продолжит играть в том же духе, руководство будет готово выкупить его за сумму свыше 20 миллионов евро.

Сообщается, что ещё одним вариантом для «Барселоны» является 19-летний левый защитник «Леванте» Алекс Валье.