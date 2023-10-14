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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известный испанский футболист может уехать в Саудовскую Аравию

14 Октября 2023 • 10:52 Комментировать

37-летний полузащитник Хесус Навас, который выступает в чемпионате Испании за «Севилью», может покинуть Европу в скором будущем. По сведениям Todofichajes, в услугах опытного игрока заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года. Таким образом, Хесус может достаться новому клубу бесплатно по завершении срока контракта. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Навас провел семь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хесус Навас трансферы футбола - зима 2024
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