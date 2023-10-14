«Барселона» нашла нового нападающего

17-летний сербский нападающий Матия Попович, который выступает на родине за белградский «Партизан», попал в сферу интересов одного из европейских грандов. Об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

По данным источника, в услугах перспективного футболиста заинтересована каталонская «Барселона». Переговоры игрока с руководством «Партизана» о новом контракте не увенчались успехом. Таким образом, подписать Поповича можно бесплатно в январе.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги «сине-гранатовые» набрали 21 очко после девяти туров. Подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице.