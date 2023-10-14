Полузащитник «Барселоны» Педри и вингер команды Ламин Ямаль могут принять участие в предстоящем матче с «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее появилась информация, что Педри полностью залечил свою травму и будет доступен после международной паузы, но выйдет на поле лишь в матче с «Реалом».

В текущем сезоне Педри принял участие в двух матчах Ла Лиги и забил один гол. На счету Ямаля 11 выходов на поле, один забитый мяч и два ассиста.

Игра десятого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Атлетик» состоится 22 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Добавим, что поединок «Барселона» - «Реал» пройдет 28 октября.