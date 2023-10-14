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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль и Педри могут сыграть против «Атлетика» слухи

14 Октября 2023 • 10:16 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
22.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Педри и вингер команды Ламин Ямаль могут принять участие в предстоящем матче с «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщает Diario Sport.

Ранее появилась информация, что Педри полностью залечил свою травму и будет доступен после международной паузы, но выйдет на поле лишь в матче с «Реалом».

В текущем сезоне Педри принял участие в двух матчах Ла Лиги и забил один гол. На счету Ямаля 11 выходов на поле, один забитый мяч  и два ассиста.

Игра десятого тура чемпионата Испании «Барселона» - «Атлетик» состоится 22 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Добавим, что поединок «Барселона» - «Реал» пройдет 28 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Педри Ламин Ямаль
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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