«Атлетико» нашёл нового игрока в защиту

Центральный защитник Дани Вивиан, правами на которого владеет «Атлетик» Бильбао, может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно данным источника, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Сумма потенциального трансфера может составить порядка 15 миллионов евро. Действующий контракт Вивиана с басками рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел девять поединков, в которых получил две желтые карточки.