Ямаль – самый молодой игрок, чья стоимость достигла 50 млн евро

16-летний выпускник академии «сине-гранатовых» уже успел установить массу рекордов из категории «самый молодой в истории», и теперь к таковым прибавился ещё один. Как сообщает Barca Universal, Ламин Ямаль стал самым юным за всё время игроком, чья стоимость достигла отметки в 50 млн евро на авторитетном портале Transfermarkt. До недавних пор вундеркинд оценивался вдвое дешевле.

Восходящая звезда испанского футбола с гигантским отрывом лидирует в списке самых дорогостоящих футболистов 2007 года рождения: его ближайший преследователь – Лука Вушкович из загребского «Динамо» – оценён сайтом в 6 млн евро.