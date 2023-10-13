Травмированный Рафинья ответил на вопрос об участии в матче с «Реалом»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас поделился мыслями о готовности сыграть в предстоящем поединке с мадридским «Реалом».

Бразилец повредил подколенное сухожилие в матче против «Севильи», который прошёл в конце сентября. Точные сроки восстановления Рафиньи пока неизвестны, однако, если верить прогнозам, у игрока есть шансы вернуться в строй до «эль класико», которое состоится 28 октября.

«Я до сих пор не знаю, смогу ли я сыграть в «класико», но я определённо хочу принять участие в этой игре», – цитирует Sport 26-летнего футболиста.

На счету Рафиньи Диаса два забитых мяча и три результативные передачи в семи матчах за «Барселону» в текущем сезоне.