Маркос Льоренте: «Я должен получить невероятное предложение, чтобы уйти из «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте в очередной раз заявил, что полностью удовлетворён своим нынешним положением.

Минувшим летом к испанцу проявляли интерес различные клубы, включая представителей Саудовской Аравии. Игрок уже признавался, что не соблазнился щедрыми предложениями, а теперь заявил о том, что согласится на уход лишь в экстраординарном случае: «Таков футбол, постоянно появляются какие-то искушения. Но если тебе комфортно, если ты счастлив, когда играешь, должно поступить невероятное предложение, чтобы заставить тебя уйти», – цитирует Mundo Deportivo Льоренте.