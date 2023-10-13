​Винисиус рассказал, за какой клуб будет играть

Нападающий Винисиус Жуниор счастлив в «Реале» и не планирует менять клубную прописку в ближайшее время. Впрочем, в будущем бразилец рассчитывает вернуться в родной «Фламенго».

«Думаю, я мог бы остаться в «Реале» до конца карьеры, но клуб моей жизни – «Фламенго». Я пообещал отцу, что однажды вернусь. Я должен уважать это обещание», - сказал Винисиус в ходе интервью для France Football.

Напомним, что в «Реал» из «Фламенго» Винисиус Жуниор перебрался летом 2018 года. С тех пор бразилец провёл 232 официальных матча, в которых забил 62 гола и отдал 65 результативных передач на партнёров.