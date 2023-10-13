Маркес рассказал, что объединяет Ямаля с Месси и Роналдиньо

Бывший футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес высказался о таланте юного Ламина Ямаля.

16-летний вингер регулярно выходит на поле в составе первой команды «сине-гранатовых», а также приглашается в ряды национальной сборной Испании.

«Ламин Ямаль относится к категории одарённых от природы футболистов, способных в любом возрасте менять ситуацию на поле, – считает Маркес, работающий наставником молодёжной команды «Барселоны». – В своё время такими были Роналдиньо и Месси, Ламин может продолжить их дело», – цитирует Barca Universal бывшего мексиканского защитника.

Ламин Ямаль отметился одним забитым мячом и двумя ассистами в 11 матчах за «Барселону» в текущем сезоне.