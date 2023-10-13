​Винисиус развеял слухи о том, что он против Мбаппе

Недавно в прессе появились слухи о том, что Винисиус Жуниор выступает против перехода Килиана Мбаппе в «Реал». Бразилец развеял эти слухи, когда отвечал на вопрос о звёздном французе из «ПСЖ».

«Здесь все хотят поиграть с Килианом. Я надеюсь, что это произойдёт однажды. Он один из лучших футболистов, возможно, лучший на сегодняшний день. У него сумасшедший уровень!» - сказал Винисиус в интервью France Football.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Таким образом, следующим летом француз может переехать в Мадрид в статусе свободного агента.

​Стало известно, от чего зависит решение Мбаппе по будущему

​В «Реале» рассказали, когда ждут Мбаппе