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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне выбрал топ-новичка для «Атлетико» слухи

13 Октября 2023 • 18:52 Комментировать

«Атлетико» рассматривает возможности по усилению состава команды. Как сообщает TodoFichajes, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне хочет видеть в составе полузащитника Адриена Рабио.

По данным источника, «Атлетико» привлекает в том числе универсальность Рабио. В настоящий момент 28-летний француз выступает за «Ювентус», его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рабио в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Адриен Рабио забил один гол и отдал два голевых паса в восьми матчах чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Диего Симеоне Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024
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