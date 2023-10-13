«Атлетико» рассматривает возможности по усилению состава команды. Как сообщает TodoFichajes, главный тренер мадридской команды Диего Симеоне хочет видеть в составе полузащитника Адриена Рабио.

По данным источника, «Атлетико» привлекает в том числе универсальность Рабио. В настоящий момент 28-летний француз выступает за «Ювентус», его контракт рассчитан до конца сезона 2023/2024. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рабио в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Адриен Рабио забил один гол и отдал два голевых паса в восьми матчах чемпионата Италии.