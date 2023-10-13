Касильяс: Худший вечер? Поражения от «Барселоны» 0:5 и 2:6

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс ответил на вопрос о своём худшем футбольном вечере.

«Худший вечер в моей карьере? Поражение от «Барселоны» со счетом 0:5 и поражение от них же на «Бернабеу» со счетом 2:6», — приводит слова Касильяса FCB World.

Напомним, испанский голкипер является воспитанником «сливочных». Он выступал за основную команду «Реала» с 1999 по 2015 год. За это время Касильяс провел 725 матчей во всех турнирах и 264 раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

28 октября состоится первое «эль класико» в текущем сезоне. Встреча 11-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» должна будет стартовать в 17:15 по мск.