​«Барселона» рассказала о травме Бальде

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил травму и покинул расположение сборной Испании. 19-летний футболист прошёл медицинское обследование, о чём рассказывает пресс-служба каталонского клуба.

У Бальде выявили травму приводящей мышцы бедра. Сколько времени защитнику понадобится на восстановление, «сине-гранатовые» не сообщают.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Алехандро Бальде успеет восстановиться к битве с «Реалом», которая пройдёт в конце октября.

«Барселона» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.