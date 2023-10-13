По завершению сезона 2023/2024 должность главного тренера мадридского «Реала» может покинуть Карло Анчелотти. Как сообщает на своих страницах издание AS, тремя главными кандидатами на пост рулевого «сливочных» являются Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа и Рауль.

Хаби Алонсо сейчас хорошо показывает себя в леверкузенском «Байере». Что касается Рауля и Арбелоа, то они работают с молодёжными командами «Реала».

После девяти туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка из 27 возможных.

Ранее в прессу просачивалась информация о том, что на должность главного тренера «Реала» может вернуться Зинедин Зидан.