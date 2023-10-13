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Чемпионат Испании. Ла Лига

Грузинский голкипер «Валенсии» подорожал до круглой суммы

13 Октября 2023 • 17:12 Комментировать
Валенсия
...
Кадис
23.10 22:00

Грузинский страж ворот «Валенсии» Георгий Мамардашвили подорожал ещё на 5 млн евро, сообщает авторитетный портал Transfermarkt. Теперь стоимость голкипера составляет 30 млн.

Напомним, Мамардашвили 23 года, выступает он за «Валенсию» с лета 2021 года, на постоянном контракте – с 1 января 2022 года. Является воспитанником тбилисского «Динамо».

Кстати, после подорожания Мамардашвили является самым дорогим игроком среди всего состава «летучих мышей».

В текущем сезоне в активе голкипера девять сыгранных матчей в рамках Ла Лиги, в них он пропустил 11 голов, в двух матчах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Молодёжная сборная Грузии Георгий Мамардашвили
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