​Кроос – о «Золотом мяче»: «Престижно, но не важно»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о «Золотом мяче». Немецкий футболист не считает эту награду важной.

«Золотой мяч»? Это престижно, но не важно. Это большая разница. Я просто не считаю эту награду такой важной, как некоторые футболисты. Ни один игрок в одиночку ничего бы не выиграл», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

В сезоне 2023/2024 33-летний Тони Кроос провёл 11 матчей. В них немецкий полузащитник записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что в 2023 году фаворитом на получение «Золотого мяча» считается Лионель Месси.