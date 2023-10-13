Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян – на 72-м месте в рейтинге самых дорогих игроков Ла Лиги

13 Октября 2023 • 16:47 Комментировать

Специалисты из Transfermarkt обновили ценники некоторых игроков из клубов испанской Ла Лиги. Если говорить о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне, то его ценник не был пересмотрен. Россиянин оценивается в 15 миллионов евро (последнее обновление цены было в июне).

В рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Испании Захарян делит 72-е место.

После летнего трансфера из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поучаствовал в четырёх матчах Ла Лиги. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

«Реал Сосьедад» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

​Беллингем догнал Винисиуса – они самые дорогие игроки Ла Лиги

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:32 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме Бальде
17:59 · Испания. Ла Лига
​Названы три кандидата на должность тренера «Реала» слухи
17:12 · Испания. Ла Лига
Грузинский голкипер «Валенсии» подорожал до круглой суммы
16:55 · Испания. Ла Лига
​Кроос – о «Золотом мяче»: «Престижно, но не важно»
16:47 · Испания. Ла Лига
​Захарян – на 72-м месте в рейтинге самых дорогих игроков Ла Лиги
16:38 · Испания. Ла Лига
​Беллингем догнал Винисиуса – они самые дорогие игроки Ла Лиги
16:31 · Испания. Ла Лига
​Лемар – в тройке самых подешевевших игроков Ла Лиги
16:26 · Испания. Ла Лига
​Беллингем – самый подорожавший игрок Ла Лиги
15:26 · Италия. Серия А
​«Реал» готов заплатить 20 млн евро за защитника «Милана»
14:15 · Испания. Ла Лига
Алехандро Бальде вернётся к матчу с «Реалом» слухи
14:13 · Испания. Ла Лига
​«Реал» нашёл усиление в оборону за 60 млн евро
12:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» продлил контракт с Вальверде, так как опасался из-за интереса от клубов АПЛ
12:43 · Испания. Ла Лига
Касильяс: «Беллингем – настоящий феномен»
12:25 · Испания. Ла Лига
Касильяс: «Куртуа – лучший голкипер в мире»
12:01 · Испания. Ла Лига
Касильяс: «Мне очень нравится Кепа, но он получает много критики»
Все новости
Рекомендуем