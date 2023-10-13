​Захарян – на 72-м месте в рейтинге самых дорогих игроков Ла Лиги

Специалисты из Transfermarkt обновили ценники некоторых игроков из клубов испанской Ла Лиги. Если говорить о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне, то его ценник не был пересмотрен. Россиянин оценивается в 15 миллионов евро (последнее обновление цены было в июне).

В рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Испании Захарян делит 72-е место.

После летнего трансфера из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поучаствовал в четырёх матчах Ла Лиги. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

«Реал Сосьедад» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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