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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем догнал Винисиуса – они самые дорогие игроки Ла Лиги

13 Октября 2023 • 16:38 Комментировать

На страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых футболистов, которые выступают в испанской Ла Лиге. Как мы уже сообщали, самым подорожавшим игроком стал полузащитник Джуд Беллингем, блистающий в «Реале» после летнего трансфера. Его ценник вырос на 30 миллионов евро и теперь составляет 150 миллионам евро.

Таким образом, Беллингем в рейтинге самых дорогих игроков Ла Лиги догнал Винисиуса Жуниора. Бразилец тоже оценивается в 150 миллионов евро, его ценник не пересматривался с лета.

Третье место делят Педри («Барселона»), Родриго и Федерико Вальверде (оба – «Реал») с ценниками в 100 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Родриго Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Педри Джуд Беллингем Родриго Гоэс
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