​Беллингем догнал Винисиуса – они самые дорогие игроки Ла Лиги

На страницах портала Transfermarkt были обновлены ценники некоторых футболистов, которые выступают в испанской Ла Лиге. Как мы уже сообщали, самым подорожавшим игроком стал полузащитник Джуд Беллингем, блистающий в «Реале» после летнего трансфера. Его ценник вырос на 30 миллионов евро и теперь составляет 150 миллионам евро.

Таким образом, Беллингем в рейтинге самых дорогих игроков Ла Лиги догнал Винисиуса Жуниора. Бразилец тоже оценивается в 150 миллионов евро, его ценник не пересматривался с лета.

Третье место делят Педри («Барселона»), Родриго и Федерико Вальверде (оба – «Реал») с ценниками в 100 миллионов евро.