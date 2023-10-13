​Лемар – в тройке самых подешевевших игроков Ла Лиги

В пятницу на страницах портала Transfermarkt были обновлены оценочные стоимости некоторых футболистов из чемпионата Испании. Самым подешевевшим игроком оказался нападающий Борха Иглесиас. Он подешевел на 50% - на 10 миллионов евро. Теперь 30-летнего игрока оценивают в 10 миллионов евро.

Вторым самым подешевевшим игроком Ла Лиги по последней оценке стал Тома Лемар из «Атлетико». Он потерял в цене 7 миллионов евро (новый ценник – 15 миллионов евро). Тройку замкнул Бен Бреретон из «Вильярреала» (минус 6 миллионов евро, новый ценник – 10 миллионов евро).

Беллингем – самый подорожавший игрок Ла Лиги