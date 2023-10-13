​Беллингем – самый подорожавший игрок Ла Лиги

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt в пятницу обновили ценники некоторых футболистов, которые выступают в испанской Ла Лиге. Самым подорожавшим игроком оказался полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Его ценник вырос на 30 миллионов евро и теперь составляет 150 миллионов евро.

В тройку наиболее подорожавших игроков чемпионата Испании также вошли Такефуса Кубо из «Реал Сосьедада» и Ламин Ямаль из «Барселоны» - они подорожали на 25 миллионов евро. Оба игрока теперь оцениваются в 50 миллионов евро.

В десяти матчах за «Реал» Джуд Беллингем записал на свой счёт десять голов и три голевых паса на партнёров.