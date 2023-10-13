Будущее звёздного форварда Килиана Мбаппе остаётся туманным. Действующий контракт 24-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024, и слухи продолжают связывать Мбаппе с «Реалом».

На днях проскочила информация о том, что Мбаппе может продлить контракт с грандом Лиги 1. Впрочем, пока что решения по своему будущему форвард принимать не будет. Как сообщает издание L’Equipe, Килиан отложил этот вопрос до завершения сезона – многое будет зависеть от выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В девяти матчах этого сезона Килиан Мбаппе записал на свой счёт восемь голов.