Крайний защитник «Барселоны» Алехандро Бальде сможет принять участие в матче с мадридским «Реалом».

Как сообщает журналист Diario As Хави Мигель, 19-летний испанец пропустит из-за травмы 10-12 дней. По данным источника, Бальде будет готов к игре против «Реала», которая пройдет 28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.

Напомним, Бальде получил травму, находясь в расположении сборной Испании. Ранее стало известно, что футболист покинул национальную команду.

В текущем сезоне Бальде провел десять игр в составе «Барселоны» и записал на свой счет один голевой пас.

За сборную Испании защитник сыграл в восьми встречах и сделал один ассист.