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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алехандро Бальде вернётся к матчу с «Реалом» слухи

13 Октября 2023 • 14:15 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
28.10 17:15

Крайний защитник «Барселоны» Алехандро Бальде сможет принять участие в матче с мадридским «Реалом».

Как сообщает журналист Diario As Хави Мигель, 19-летний испанец пропустит из-за травмы 10-12 дней. По данным источника, Бальде будет готов к игре против «Реала», которая пройдет 28 октября в рамках 11-го тура Ла Лиги.

Напомним, Бальде получил травму, находясь в расположении сборной Испании. Ранее стало известно, что футболист покинул национальную команду.

В текущем сезоне Бальде провел десять игр в составе «Барселоны» и записал на свой счет один голевой пас.

За сборную Испании защитник сыграл в восьми встречах и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Сборная Испании Алехандро Бальде
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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