​«Реал» нашёл усиление в оборону за 60 млн евро

«Реал» в обозримом будущем рассчитывает усилить оборонительную линию. Как сообщает TodoFichajes, на радаре мадридского клуба находится Антониу Силва из «Бенфики».

По данным источника, сумма трансфера Силвы может составить в районе 60 миллионов евро. При этом отмечается, что 19-летний футболист интересен целому ряду европейских грандов.

Антониу Силва является воспитанником «Бенфики». За первую команду «орлов» защитник провёл 53 матча, в которых забил шесть голов.

Стоит сказать, что из-за кадровых проблем в центре обороны «Реала» приходилось играть даже Орельену Тчуамени.