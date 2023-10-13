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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хохлов: «Обидно, что у Захаряна так начинается карьера в «Реал Сосьедаде»

13 Октября 2023 • 11:41 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне тренер Дмитрий Хохлов высказался о хавбеке испанского «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Это временные трудности. Адаптация не всегда проходит гладко. Немного обидно, что у Арсена так начинается карьера в «Реал Сосьедаде». Но я уверен, что у него должно быть всё хорошо», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что 20-летний полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно из «Динамо». Сумма сделки – 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел четыре поединка за испанскую команду, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Хохлов Арсен Захарян
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