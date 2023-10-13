Хохлов: «Обидно, что у Захаряна так начинается карьера в «Реал Сосьедаде»

Экс-футболист московского «Динамо», а ныне тренер Дмитрий Хохлов высказался о хавбеке испанского «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Это временные трудности. Адаптация не всегда проходит гладко. Немного обидно, что у Арсена так начинается карьера в «Реал Сосьедаде». Но я уверен, что у него должно быть всё хорошо», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что 20-летний полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно из «Динамо». Сумма сделки – 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел четыре поединка за испанскую команду, не отметившись голевыми действиями.