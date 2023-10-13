Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри полностью залечил свою травму. По информации от журналиста Фернандо Поло, последние тесты медицинского штаба показали полное выздоровление испанца.

Таким образом Педри должен вернуться в строй уже после международной паузы. Полузащитник с большой долей вероятности примет участие в поединке с мадридским «Реалом», который состоится в конце октября.

Источник также сообщает, что в ближайшие дни Педри приступит к командным тренировкам. Напомним, перед своей травмой полузащитник успел забить один гол в новом розыгрыше чемпионата Испании.