Касильяс назвал лучшего вратаря мира

Бывший голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Испании Икер Касильяс рассказал, кого считает лучшим вратарем мира в данный момент.

«Сейчас лучшим вратарем мира является Тибо Куртуа, хоть он в данный момент и травмирован. Затем в моем рейтинге идут Облак, тер Штеген и Аррисабалага. Кто-то критикует Кепу, однако он сильный голкипер. Заменить Куртуа не так легко», - передает слова Касильяса La Gazzetta dello sport.

Напомним, что Куртуа выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы. В прошлом сезоне чемпионата Испании бельгиец провел 31 поединок и пропустил 29 мячей.