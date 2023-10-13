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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Кроосу

13 Октября 2023 • 11:03 Комментировать

Звездный полузащитник Тони Кроос может заключить новый трудовой договор с мадридским «Реалом», об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Журналисты разузнали, что руководство испанского гранда хочет предложить 33-летнему немцу новое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2025 года. Срок действующего контракта Крооса с «Реалом» истекает в конце июня следующего года. Цвета «королевского» клуба он защищает с лета 2014 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Тони сыграл девять поединков, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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