«Реал» принял решение по Кроосу

Звездный полузащитник Тони Кроос может заключить новый трудовой договор с мадридским «Реалом», об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Журналисты разузнали, что руководство испанского гранда хочет предложить 33-летнему немцу новое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2025 года. Срок действующего контракта Крооса с «Реалом» истекает в конце июня следующего года. Цвета «королевского» клуба он защищает с лета 2014 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Тони сыграл девять поединков, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.