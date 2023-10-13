«Реал» готовит важную сделку по Родриго

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс близок к пролонгации трудового соглашения с «королевским» клубом. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно данным журналиста, новый контракт между бразильским форвардом и испанским грандом будет рассчитан до середины 2028 года. «Реал» хочет прописать в договоре огромную клаузулу в размере одного миллиарда евро.

Срок действующего контракта Родриго с мадридцами истекает в конце июня 2025 года. В текущем сезоне бразильский нападающий сыграл 11 поединков во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.